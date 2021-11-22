Средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за кг

Средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за кг. Фото: pixabay.com

Средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за кг. Фото: pixabay.com

За прошедший октябрь средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Таким образом, цена достигла исторического максимума.

За всю историю наблюдений с 2000 года средняя цена на лососевую икру превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Спустя 20 лет цена на икру влетела в 7,4 раза. Так, в октябре 2000 года один килограмм продукта стоил 675,2 рубля, а накануне Нового года товар становился дороже примерно на 30% по сравнению с 2020 годом.

Красная рыба не стала исключением по повышению цены. Стоимость одного килограмма продукта в охлажденном и мороженом виде увеличилась в октябре 2021 года по сравнению с прошлым годом на 16 процентов — с 726,9 до 845,3 рубля.

С начала 2020 года лососевая икра продолжает дорожать, как отмечают в Росстате. По мнению специалистов, такой рост цен связан с ажиотажем, созданным спекулянтами перед новогодними праздниками.

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