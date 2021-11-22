Кардиолог развеял миф о вреде шоколада, вина и кофе

Кардиолог развеял миф о вреде шоколада, вина и кофе
Кардиолог развеял миф о вреде шоколада, вина и кофе. Фото: pexels.com

Швейцарский кардиолог Томас Люшер, который более десяти лет возглавлял авторитетный медицинский журнал European Heart Journal, рассказал, что шоколад, вино и кофе могут быть полезны для человека, если употреблять их в умеренном количестве.

Специалист Томас Люшер изучил вред и пользу вина, шоколада и кофе после чего пришел к выводу, что при умеренном потреблении эти продукты могут быть полезны. Как эксперт сообщил изданию The Guardian, однозначно оценить пользу или вред кофе, шоколада и вина невозможно, а также исследований, которые бы помогли определить оптимальную дозу темного шоколада, пока не проводилось.

Кофе также, как и вино, может быть полезным, если выпивать не более четырех чашек в день. Темный шоколад с минимальным количеством сахара и жира также полезен. Однако белый, по мнению специалиста, совершенно нельзя назвать здоровой пищей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что соленые продукты могут принести еще больший вред для организма, чем большое количество сладкого, отмечают эксперты.

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Кардиолог развеял миф о вреде шоколада, вина и кофе
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