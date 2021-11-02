Кардиолог рассказала, какой вред несут соленые продукты

Соленые продукты могут принести еще больший вред для организма, чем большое количество сладкого.

Об этом рассказала руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кандидат медицинских наук Наталья Карамнова, передает «Комсомольская правда».

По словам Карамновой, первой причиной, связанной с питанием и сокращающей продолжительность жизни, является избыточное потребление соли. Все дело в том, что соль способна повышать артериальное давление, а это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Специалист также напомнила, что производители зачастую добавляют соль в большинство готовых сладостей. Сочетание сахара и соли при этом максимально вредно для здоровья. Это объясняется тем, что сахар выступает проводником соли, доставляя ее в клетки. От этого могут пострадать сосуды и печень.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью.