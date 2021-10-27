Диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью

Диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью. Фото: pixabay.com

Диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью. Фото: pixabay.com

Движение за здоровый образ жизни способствовало рождению нескольких мифов о вреде и пользе молока, глютена и фитнес-батончиков. Специалисты рассказали, как на самом деле обстоит ситуация с «вредной» группой продуктов.

Диетолог Александра Безбородова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», можно ли считать глютен и молоко вредными для организма, и смогут ли фитнес-батончики заменить полноценный прием пищи.

Как выяснилось, по мнению эксперта, растительное молоко не превосходит в пользе коровье. Часто в рекомендациях по питанию таких стран как США, Канада молоко встречается часто.

«Бытует мнение, что коровье молоко — вредный продукт. Что его стоит исключать из рациона после определенного возраста. Однако для взрослого здорового человека нет вреда от употребления коровьего молока», — считает диетолог Александра Безбородова.

Некоторые считают, что глютен вреден для здоровья. Однако, на самом деле, полностью исключать его из рациона нежелательно, считает диетолог. В умеренных количествах можно употреблять пшеницу, рожь, ячмень.

Специалист также не рекомендует заменять сахар на мед или сироп агавы, так как ложчека сахара и ложечка меда будут равны по калорийности. Также Александра Безбородова обращает внимание на калорийность фитнес-батончиков, которые ни в коем случае не могут полностью заменять основной прием пищи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что хорошему сну способствует арахисовое масло. Употребление этого продукта насыщает организм полезными жирами и белками, считают американские диетологи.