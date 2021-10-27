Диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью

Диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью
Диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью. Фото: pixabay.com

Движение за здоровый образ жизни способствовало рождению нескольких мифов о вреде и пользе молока, глютена и фитнес-батончиков. Специалисты рассказали, как на самом деле обстоит ситуация с «вредной» группой продуктов.

Диетолог Александра Безбородова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», можно ли считать глютен и молоко вредными для организма, и смогут ли фитнес-батончики заменить полноценный прием пищи.

Как выяснилось, по мнению эксперта, растительное молоко не превосходит в пользе коровье. Часто в рекомендациях по питанию таких стран как США, Канада молоко встречается часто.

«Бытует мнение, что коровье молоко — вредный продукт. Что его стоит исключать из рациона после определенного возраста. Однако для взрослого здорового человека нет вреда от употребления коровьего молока», — считает диетолог Александра Безбородова.

Некоторые считают, что глютен вреден для здоровья. Однако, на самом деле, полностью исключать его из рациона нежелательно, считает диетолог. В умеренных количествах можно употреблять пшеницу, рожь, ячмень.

Специалист также не рекомендует заменять сахар на мед или сироп агавы, так как ложчека сахара и ложечка меда будут равны по калорийности. Также Александра Безбородова обращает внимание на калорийность фитнес-батончиков, которые ни в коем случае не могут полностью заменять основной прием пищи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что хорошему сну способствует арахисовое масло. Употребление этого продукта насыщает организм полезными жирами и белками, считают американские диетологи.

глютен диетолог здоровое питание мифы молоко новости СПб Россия


 

Новости партнеров
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью
Россияне назвали сферы, где мечтают найти свою любовь
ДТП с легковушками собрало крупную пробку на Планерной улице
Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Владимира Кехмана
Как будет работать метро Петербурга в нерабочие дни локдауна
В Кремле ответили на вопрос о запрете путешествовать в нерабочие дни
COVID в России набирает обороты: 1 106 смертей, нехватка коек и комендантский час
Измайловская библиотека вместе с жителями дома решит, что делать со своей дверью