В Госдуму внесен законопроект о запрете в СМИ сведений о национальности преступников

В Госдуму внесен законопроект о запрете в СМИ сведений о национальности преступников. Фото: Pixabay

В Госдуму внесен законопроект о запрете в СМИ сведений о национальности преступников. Фото: Pixabay

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, который запрещает СМИ распространять сведения о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к преступлениям.

В Госдуму внесен законопроект, направленный на запрет оглашения в СМИ и интернете сведений о национальности и вероисповедании преступников или лиц, причастных к совершению преступления. Об этом есть соответствующая информация в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — отмечается в пояснительной записке.

По заявлению авторов законопроекта, установка запрета на распространение сведений о религии и национальности преступника обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

В настоящий момент законопроект проходит у Председателя Государственной Думы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если у официального представителя кабинета министров, который выступает докладчиком от кабмина по законопроекту, не будет электронного пропуска в виде QR-кода, его в зал заседания не пропустят.