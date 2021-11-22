Самосвалы транспортной компании заработали штрафов на 1,1 млн за перегруз

Самосвалы транспортной компании заработали штрафов на 1,1 млн за перегруз
Торгово-транспортная компания выплатила более миллиона рублей за перегруз своих самосвалов. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Торгово-транспортной организации пришлось выложить 1 млн 120 тыс. рубле за перегруз своих самосвалов.

Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба судебных приставов Петербурга.

Штрафы были назначены за превышение допустимой нормы перевозимых грузов на автотранспорте массой более 12 тонн.

Всего компания из Петербурга набрала себе 125 штрафов. Однако добровольно погасить задолженности организация не хотела. Пришлось вмешаться судебным приставам.

Судебный исполнитель нашел адрес должника и сообщил ему о возбуждении исполнительных производств. Обо всех деталях было подробно рассказано генеральному директору компании.

Беседа дала свои результаты и вскоре денежные средства были перечислены в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал.

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Самосвалы транспортной компании заработали штрафов на 1,1 млн за перегруз
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