В Петербурге росгвардейцы задержали строптивого работника пункта металлолома

В Петербурге росгвардейцы задержали строптивого работника пункта металлолома
В пункте приема металлолома чуть не произошло ЧП. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга был задержан мужчина, угрожавший коллеге ножом.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что 21 ноября, утром, сотрудник пункта приема металлолома грозился убить на работе своего знакомого. При этом, задержанный показывал нож.

Отмечается, что работник предприятия не раз игнорировал приказы начальства. На этой почве между коллегами произошла ссора. В результате чего младший сотрудник достал нож и начал угрожать мастеру смены убийством. Пытаясь защититься от обезумевшего мужчины, старший работник распылил газовый баллончик.

После этого, кто-то на предприятии успел нажать кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие росгвардейцы задержали вооруженного злоумышленника и доставили в полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы не дали пробраться пьяным болельщикам на «Газпром Арену».

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В Петербурге росгвардейцы задержали строптивого работника пункта металлолома
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