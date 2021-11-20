Росгвардейцы не дали пробраться пьяным на «Газпром Арену»

Росгвардейцы не дали пробраться пьяным на &#171;Газпром Арену&#187;
Росгвардия обеспечивала порядок во время матча "Зенит" - "Нижний Новгород". Фото:пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Следили за соблюдением общественного порядка и безопасности на территории рядом со стадионом «Газпром Арена» 19 ноября, во время матча, более 800 сотрудников ОМОНа и росгвардейцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 20 ноября.

В пятницу на стадионе «Газпром Арена» состоялся первый матч 15-го тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Нижний Новгород».

В связи с коронавирусными ограничениями трибуны стадиона были заполнены только на треть. В общей сложности игру посетило порядка 16,5 тысяч зрителей.

Нарушений общественного порядка при проведении матча зафиксировано не было. Однако было пару фанатов футбола, которые хотели пробраться на стадион в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них оперативники составили административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом».

Газпром Арена зенит новости СПб сотрудники росгвардии


 

Новости партнеров
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росгвардейцы не дали пробраться пьяным на «Газпром Арену»
На Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая
Москвичку, «орудовавшую» в Петербурге, изобличили еще в двух ...
Мужчина, угнавший «Москвич» с проспекта Тореза в июле, дал явку с ...
Мужчину, выстрелившего 8 раз воздух и в сторону потерпевшего на Гороховой, ...
За сутки в Петербурге госпитализировали 429 человек с пневмониями и COVID
Женщину, укравшую у петербуржца 650 тыс. долларов, задержали в Мурманске
Беглеца, сбившего 9-летнюю девочку в Гатчине, задержали