Росгвардейцы не дали пробраться пьяным на «Газпром Арену»

Следили за соблюдением общественного порядка и безопасности на территории рядом со стадионом «Газпром Арена» 19 ноября, во время матча, более 800 сотрудников ОМОНа и росгвардейцев.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 20 ноября.
В пятницу на стадионе «Газпром Арена» состоялся первый матч 15-го тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Нижний Новгород».
В связи с коронавирусными ограничениями трибуны стадиона были заполнены только на треть. В общей сложности игру посетило порядка 16,5 тысяч зрителей.
Нарушений общественного порядка при проведении матча зафиксировано не было. Однако было пару фанатов футбола, которые хотели пробраться на стадион в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них оперативники составили административные протоколы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом».