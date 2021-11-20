Росгвардейцы не дали пробраться пьяным на «Газпром Арену»

Росгвардия обеспечивала порядок во время матча "Зенит" - "Нижний Новгород". Фото:пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Росгвардия обеспечивала порядок во время матча "Зенит" - "Нижний Новгород". Фото:пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Следили за соблюдением общественного порядка и безопасности на территории рядом со стадионом «Газпром Арена» 19 ноября, во время матча, более 800 сотрудников ОМОНа и росгвардейцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 20 ноября.

В пятницу на стадионе «Газпром Арена» состоялся первый матч 15-го тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Нижний Новгород».

В связи с коронавирусными ограничениями трибуны стадиона были заполнены только на треть. В общей сложности игру посетило порядка 16,5 тысяч зрителей.

Нарушений общественного порядка при проведении матча зафиксировано не было. Однако было пару фанатов футбола, которые хотели пробраться на стадион в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них оперативники составили административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом».