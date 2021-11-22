Оксимирон объявил дату выхода нового альбома

Новый альбом российского рэпера Оксимирона выйдет 1 декабря 2021 года.

Дату выхода третьего студийного альбома Оксимирон (Мирон Федоров) назвал у себя в Instagram, опубликовав соответствующий пост.

19 ноября хип-хоп-исполнитель опубликовал на YouTube видео «Смутное время: Making Of», в котором рассказал, что долгое время не мог писать новые треки, однако сейчас его «прорвало».

Последний альбом рэпера «Горгород» вышел в 2015 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рэпер Оксимирон сегодня, 12 ноября, выпустил первый крупный релиз спустя шесть лет после выхода «Горгород». Это третий альбом под названием «Смутное время», в который вошли 36 песен