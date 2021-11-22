Источник рассказал о возможной потере голоса пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Источник рассказал о возможной потере голоса пострадавшей при пожаре Хлебниковой
Марина Хлебникова. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Певица Марина Хлебникова, получившая серьезные ожоги при пожаре, возможно, не сможет больше петь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, у певицы повреждена слизистая оболочка дыхательных путей, что может привести к пневмонии и даже летальному исходу.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находится на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.

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Источник рассказал о возможной потере голоса пострадавшей при пожаре Хлебниковой
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