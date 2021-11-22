Источник рассказал о возможной потере голоса пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова, получившая серьезные ожоги при пожаре, возможно, не сможет больше петь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, у певицы повреждена слизистая оболочка дыхательных путей, что может привести к пневмонии и даже летальному исходу.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находится на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.