Очередной стрелок: В Казани задержали подростка, который планировал устроить стрельбу

Очередной стрелок: В Казани задержали подростка, который планировал устроить стрельбу
Парень готовился к стрельбе. Фото: pixabay

Парень хотел напасть на образовательное учреждение.

В Казани сотрудники ФСБ задержали подростка, который, кажется, планировал нападение на образовательное учреждение. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, у подростка нашли дома пневматическую винтовку. Он интересовался, как можно сделать данный вид оружия боевым, а также искал информацию о нападении на школы.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье о «Приготовлении к убийству двух и более лиц». Он рассказал, что его склонял к преступлению некий мужчина из Украины.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге казанского стрелка признали вменяемым.

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