Пандемии ковида уменьшила среднюю продолжительность жизни петербуржцев

Пандемии ковида уменьшила среднюю продолжительность жизни петербуржцев
Петербуржцы в среднем доживают до 74 лет. Фото: pixabay.com

Ожидалось, что средняя продолжительность жизни составит 74,4 года, но из-за пандемии она упала до 74 лет.

Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на среднюю продолжительность жизни петербуржцев. Данными она поделилась сегодня, 23 ноября, в ходе заседания правительства.

Известно, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни равнялась 74,4 годам. Из-за пандемии, по итогам 2020 года, показатель составил всего 74 года.

Известно, что в Санкт-Петербурге около 23% жителей – это люди старше 60 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на двух вокзалах Северной столицы организована вакцинация «Спутником Лайт».

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