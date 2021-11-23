На двух вокзалах Северной столицы организована вакцинация «Спутником Лайт»

Вакцинация от коронавируса была запущена на двух вокзала Петербурга.

Привиться «Спутником Лайт» петербуржцы теперь могут на двух вокзалах Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Единый медицинский центр, входящий в холдинг «Бронка Групп».

На Московском вокзале кабинет для прививок начал работать сегодня, 23 ноября, а на Ладожском откроется 27 ноября. В помещениях есть зона ожидания и гардероб. Пройти вакцинацию можно ежедневно. Так, в будние дни кабинеты работают с 9 до 21, а в выходные с 9 до 18 часов.