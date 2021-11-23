На Неве пришвартуют реплики исторических парусников

На Неве пришвартуют реплики исторических парусников
Реплики старинных парусников расположат в акватории Невы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге представили проект воссоздания исторических парусников в акватории реки Невы «Исторические корабли на Неве».

Об этом сообщил президент СПб РСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Андрей Грошиков. На Неве планируют воссоздать семь великих российских парусников XVIII и XIX веков, которые сохранят исторический облик своих прототипов.

Организаторы проекта изучили более трех тысяч российских кораблей и парусников и выбрали семь главных: это линейные корабли «Три иерарха», «Азов», «Двенадцать апостолов», бриг «Феникс», фрегат «Паллада», шлюп «Восток» и клипер «Стрелок».

Парусники «Паллада», «Феникс» и «Восток» будут учебными: зимой кадеты будут проходить здесь теоретическое обучение, а летом — совершать на них учебные плавания.

На корабле «Три иерарха» разместят 3D-зал для реконструкции морских сражений с полной имитацией участия.

«Азов» станет площадкой для интерактивного шоу с исторической экспозицией набережных Петербурга.

В клипере «Стрелок» разместят музей Императорского фарфорового завода.

На корабле «Двенадцать апостолов» создадут интерактивное культурно-образовательное пространство

Проект предложил петербургский яхт-клуб, его финансирование обеспечит «Газпром».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исторические казармы на Шпалерной превратят в музейно-выставочный комплекс.

"Исторические корабли на Неве" новости СПб проект


 

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