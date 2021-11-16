Исторические казармы на Шпалерной превратят в музейно-выставочный комплекс

Исторические казармы на Шпалерной превратят в музейно-выставочный комплекс
Госстройнадзор одобрил проект реконструкции казарм. Фото: Госстройнадзор Петербурга

Петербургский Госстройнадзор одобрил реконструкцию Аракчеевских казарм, расположенных в Центральном районе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что работы по реконструкции ждут исторические постройки на Шпалерной улице, литеры Б и К. Госстройнадзор выдал разрешение после получения от застройщика всех необходимых документов.

Госстройнадзор одобрил проект реконструкции казарм. Фото: Госстройнадзор Петербурга

Эскизный проект реконструкции Аракчеевских казарм уже согласован с комитетом по охране памятников (КГИОП). Авторы проекта намерены по максимуму сохранить исторические конструкции и внешний вид здания, которое в прошлом веке претерпело изменения.

Собственник зданий после реконструкции планирует открыть здесь музейно-выставочное пространство, посвященное истории кавалерии.

От комплекса бывших казарм сохранилось только два строения: бывшая учебная кузница 1873 года постройки и конюшня, построенная в 1901 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Басевича.

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