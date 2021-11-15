Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Басевича

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Басевича
Дом Басевича на Большой Пушкарской. Фото: Gazeta.SPb

Петербургский центр государственной экспертизы одобрил проект восстановления дома Басевича, расположенного на Большой Пушкарской улице на Петроградской стороне.

Бывший доходный дом будет приспособлен для Академии танца и театра Бориса Эйфмана. Как сообщили в Главгосэкспертизе, в доме №7 литер А планируется разобрать и воссоздать шестой и седьмой этажи. Будет организован доступ пожарной техники со двора примыкающего здания. Помимо этого, проект предусматривает внесение локальных изменений.

К слову, в минувшие выходные в здании в очередной раз произошел пожар. На 4-м этаже горела обстановка на площади 200 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти не будут забирать дом Басевича у академии Эйфмана. После ряда пожаров власти «приняли меры по обеспечению противопожарной безопасности».

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