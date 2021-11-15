Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Басевича

Петербургский центр государственной экспертизы одобрил проект восстановления дома Басевича, расположенного на Большой Пушкарской улице на Петроградской стороне.
Бывший доходный дом будет приспособлен для Академии танца и театра Бориса Эйфмана. Как сообщили в Главгосэкспертизе, в доме №7 литер А планируется разобрать и воссоздать шестой и седьмой этажи. Будет организован доступ пожарной техники со двора примыкающего здания. Помимо этого, проект предусматривает внесение локальных изменений.
К слову, в минувшие выходные в здании в очередной раз произошел пожар. На 4-м этаже горела обстановка на площади 200 квадратных метров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти не будут забирать дом Басевича у академии Эйфмана. После ряда пожаров власти «приняли меры по обеспечению противопожарной безопасности».