В доме Басевича почти 40 спасателей тушат очередной пожар

В Петроградском районе Петербурга произошел очередной пожар в доме Басевича. К борьбе с огнем привлечены силы и средства МЧС.

Возгорание случилось в воскресенье, 14 ноября, в доме №7 на Большой Пушкарской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 06:55. К месту происшествия оперативно прибыли 38 спасателей на шести спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на 4-м этаже семиэтажного здания произошел пожар на площади 200 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, пожарные регулярно приезжают по вызовам на Большую Пушкарскую, 7. Последний раз огонь в нежилом здании тушили 6 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в Колпинском районе Петербурга. Огонь на территории Ижорского завода тушили по повышенному рангу. С огнем боролись 30 спасателей.