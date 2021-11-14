Вспыхнувший на Ижорском заводе цех тушат 30 спасателей

Вспыхнувший на Ижорском заводе цех тушат 30 спасателей
Пожар на Ижорском заводе. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь на территории Ижорского завода тушат по повышенному рангу.

Возгорание случилось в воскресенье, 14 ноября. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 07:04. К месту происшествия оперативно прибыли 30 спасателей на шести спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службу Главного управления МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в здании цеха. Площадь пожара уточняется.

В 07:14 ранг пожара был повышен до №1Бис. Причины появления огня и сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном пожаре в Колпинском районе. Огонь вспыхнул в коммунальной квартире в доме №4 на улице Металлургов. К тушению пожара были привлечены 20 сотрудников МЧС, а также четыре единицы спецтехники. Борьба с огнем продолжалась больше часа, причины случившегося выясняются.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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