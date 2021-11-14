Пожар в коммуналке на Металлургов тушили 20 спасателей

Пожар в коммуналке на Металлургов тушили 20 спасателей
Пожар в Колпино. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили коммунальную квартиру.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 14 ноября, в доме №4 на улице Металлургов. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:47. К месту происшествия оперативно прибыли 20 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службу Главного управления МЧС РФ по городу, в четырехкомнатной коммунальной квартире выгорела комната на площади 20 квадратных метров.

В 2:09 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о крупном пожар на складе в Пушкинском районе. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 19 единиц техники и 75 человек личного состава. Горящий складской комплекс частично обрушился.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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