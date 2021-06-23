Петербургские власти не будут забирать дом Басевича у академии Эйфмана

Петербургские власти не будут забирать дом Басевича у академии Эйфмана
Дом Басевича на Большой Пушкарской после третьего пожара за месяц. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге городские власти отказались изымать исторический дом Басевича у Театра балета Бориса Эйфмана.

Такой ответ Смольный дал на запрос депутата парламента Петербурга Бориса Вишневского, который он направил после очередного пожара в доме Басевича. Депутат опубликовал документ с отказом в своем Telegram-канале.

В ответе властей говорится, что принятая адресная программа предполагает разработку проекта строительства и реконструкции зданий на Большой Пушкарской улице, дом №7 и 9. Комплекс зданий будет восстановлен для нужд «Академии танца Бориса Эйфмана» и «Театра балета Бориса Эйфмана».

Также в Смольном отметили, что сейчас комитет по строительству вносит изменения в исходно-разрешительную документацию, чтобы провести конкурс по проектированию работ в доме Басевича.

Кроме того, как сообщается в документе, после ряда пожаров власти «приняли меры по обеспечению противопожарной безопасности».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дом Басевича могут законсервировать по требованию прокуратуры.

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