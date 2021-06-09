Дом Басевича могут законсервировать по требованию прокуратуры

Дом Басевича могут законсервировать по требованию прокуратуры
Дом Басевича на Большой Пушкарской. Фото: Gazeta.SPb

Аварийный дом Басевича на Петроградской стороне проверили сотрудники прокуратуры. Они искали нарушения законодательства при распоряжении имуществом, находящимся в городской собственности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в историческом здании на Большой Пушкарской улице выявили сразу несколько нарушений. Вокруг дома Басевича нет ограждений и он не законсервирован должным образом. Это значит, что попасть в аварийное здание может кто угодно, в том числе дети.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании комитета имущественных отношений законсервировать здание. Исковое заявление рассмотрит Смольнинский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме Басевича случился второй пожар за неделю. В возгорании подозревают игравших там детей.

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