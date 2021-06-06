В доме Басевича случился второй пожар за неделю

Известная в Петербурге заброшка горит второй раз за неделю. До этого пожар в доме Басевича произошел 1 июня.

О возгорании сообщили в паблике «Петроградская диаспора». Одна из подписчиц вызвала пожарных. В возгорании она подозревает игравших там детей.

«Причём та же группа мальчишек, что и в прошлый раз», — пишет она.

Сообщение о возгорании поступило в 12:24. Пожар произошел в четырехэтажном нежилом доме на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 26 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 5 июня, произошел пожар, в результате которого чуть не погибли трое. Известно, что инцидент произошел в одной из комнат коммунальной квартиры.