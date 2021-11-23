Электрички «Ласточка» запустят в Пушкин и Павловск в 2023 году

В часы пик "Ласточки" будут ходить с интервалом в 15-20 минут. Фото: ОЖД

В часы пик "Ласточки" будут ходить с интервалом в 15-20 минут. Фото: ОЖД

Петербургские власти намерены запустить тактовое движение скоростных поездов «Ласточка» в Пушкин и Павловск.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что для запуска «Ласточек» в Пушкин и Павловск необходимо завершить строительство путепровода в створе Московского шоссе в Пушкине. Его планируется ввести в 2023 году. Ожидается, что скоростные электрички пойдут в направлении Павловска в период с июля по сентябрь.

В часы пик «Ласточки» будут ходить с интервалом в 15-20 минут. Возможно, интервал будут планомерно снижать, пока пассажиры привыкают.

Также Поляков сообщил о планах запустить электрички из Петербурга в Зеленогорск, Сестрорецк, Колпино, Тосно и Гатчину.

«Там и перспективный кампус, «Экспофорум», и в связи с тем, что столица Ленобласти переезжает в Гатчину, пассажиропоток вырастет», – добавил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России тестируют поезда «Ласточка» с автопилотом.