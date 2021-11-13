В России тестируют поезда «Ласточка» с автопилотом

В России начались испытания поезда «Ласточка» с автоведением, сообщил ззаместитель директора РЖД Дмитрий Пегов.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября, в ходе беседы с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена». По его словам, автоматизация нужна, чтобы совершенствовать процессы, необходимые для управления скоростными железнодорожными системами, а также для обеспечения грузовых перевозок, сообщил ТАСС.

«Полным ходом испытания двигаются», — подчеркнул Пегов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров.

Напомним, правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ограничения в общественных местах планируется ввести в полную силу с 1 февраля 2022 года. Новые изменения будет действовать до 1 июня 2022 года.