В России тестируют поезда «Ласточка» с автопилотом

В России тестируют поезда «Ласточка» с автопилотом
Электропоезд "Ласточка" на автопилоте тестируют. Фото: flickr

В России начались испытания поезда «Ласточка» с автоведением, сообщил ззаместитель директора РЖД Дмитрий Пегов.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября, в ходе беседы с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена». По его словам, автоматизация нужна, чтобы совершенствовать процессы, необходимые для управления скоростными железнодорожными системами, а также для обеспечения грузовых перевозок, сообщил ТАСС.

«Полным ходом испытания двигаются», — подчеркнул Пегов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров.

Напомним, правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ограничения в общественных местах планируется ввести в полную силу с 1 февраля 2022 года. Новые изменения будет действовать до 1 июня 2022 года.

ласточка ржд


 

Новости партнеров
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России тестируют поезда «Ласточка» с автопилотом
Диетолог назвал способствующий похудению продукт
В Ленобласти еще 396 человек заболели коронавирусом
В России число заразившихся COVID с начала пандемии превысило 9 миллионов
«Без движения»: на тротуаре в центре Петербурга заметили лежачего человека
В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников бойцом СОБРа
В Петербурге зафиксировано 3273 новых случая коронавируса
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать прямо на дому