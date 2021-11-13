В РЖД заявили, что готовы к проверке QR-кодов пассажиров

РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и (которые) находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам: будь то госуслуги, будь то система «Экспресс-3»,- приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах.

В Госдуму направлены законопроекты о посещении общественных мест, поездов и самолетов при наличии QR-кодов. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Изменение во втором законопроекте «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» предполагает, что пассажиры поездов и самолетов должны иметь свидетельство о вакцинации или перенесенной болезни либо медицинский отвод.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ограничения в общественных местах планируется ввести в полную силу с 1 февраля 2022 года. Новые изменения будет действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более половины жителей России против введения системы QR-кодов в поездах и самолетах.