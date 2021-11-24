Семак о матче «Мальмё» — «Зенит»: «В целом результат справедливый»

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Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Мальме».

По его словам, ничейный результат в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом» является закономерным.

«Я думаю, что результат справедлив, могли и победить, могли и проиграть, но в целом результат справедливый», — цитирует его ТАСС.

ФК «Зенит» на выезде сыграл вничью со шведским «Мальме», обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. Счет открыл Сорен Риекс на 28-й минуте. Сине-бело-голубые долго не могли отыграться. На 52-й минуте в ворота шведской команды был назначен пенальти, но мяч Артема Дзюбы отразил вратарь «Мальме».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из «Зенита».

"Зенит" мальме сергей семак


 

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