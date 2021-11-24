В Госдепе США пообещали продолжить реализовывать санкции против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против «Северного потока 2».

«Мы продолжим следовать закону и реализовывать закон PEESA и по необходимости накладывать санкции на организации, участвующие в строительстве этого трубопровода», — приводит его слова РИА «Новости».

Накануне стало известно, что администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».