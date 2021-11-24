Антиваксер из Петербурга может стать фигурантом уголовного дела

Всего в России в прокуратуру поступила информация о 37 антипрививочниках.
В России 37 антипрививочников могут стать фигурантами уголовного дела. Среди них их жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сегодня, 24 ноября, пишут «Известия».
Известно, что данные о людях, пропагандирующих отказ от прививки от коронавируса, уже переданы из региональных подразделений Росздравнадзора и прокуратуру и Следственный комитет. Больше всего антиваксеров зафиксировали в Карелии, а в Северной столице и Ленобласти – по одному человеку.
Установить личности антиваксеров удалось в ходе мониторинга СМИ, социальных сетей и мессенджеров. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.
«Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции»,
— сообщили в ведомстве.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса в России.