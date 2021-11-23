Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса в России

Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса в России
Гинцбург считает, что объемы суточной вакцинации от коронавируса необходимо увеличить в четыре-пять раз. Фото: pexels

Россия сможет за три месяца достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, если темпы вакцинации вырастут в четыре-пять раз, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург считает, что объемы суточной вакцинации от коронавируса необходимо увеличить в четыре-пять раз, тогда Россия в течение трех месяцев сможет достичь необходимого уровня иммунизации и граждане «перестанут загибать пальцы по поводу очередной волны», передает ТАСС.

Также глава центра отметил, что система QR-кодов сможет оказать положительной влияние на снижение заболеваемости к Новому году, если ее введут на федеральном уровне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в СПбГУ дали прогноз на ситуацию с COVID-19 к концу года.

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