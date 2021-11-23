В СПбГУ дали прогноз на ситуацию с COVID-19 к концу года

Если заболеваемость продолжит снижаться в текущих темпах, то к концу недели число зараженных россиян будет ниже одного миллиона. Фото: pexels.com

Если заболеваемость продолжит снижаться в текущих темпах, то к концу недели число зараженных россиян будет ниже одного миллиона. Фото: pexels.com

В СПбГУ спрогнозировали снижение суточной заболеваемости COVID-19 до 20 тысяч случаев к концу года.

Прогноз на ситуацию с коронавирусом в России дал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров. Он рассказал «Известиям», что если заболеваемость продолжит снижаться в текущих темпах, то к концу недели число зараженных россиян будет ниже одного миллиона. А в дальнейшем, к 20 декабря суточная заболеваемость ковидом может снизиться до 10 тысяч, а число активных случаев — до 600 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова считает, что снимать коронавирусные ограничения пока рано. Она добавила, что введенные ограничения «дают свои результаты». Так, например, последние две недели наблюдается снижение заболеваемости.