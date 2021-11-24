В Сестрорецке умерла девочка спустя пару часов после отказа от госпитализации

Ребенок почувствовал себя плохо в детском саду.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти девочки, которая перед этим жаловалась на боль в животе и тошноту. Как стало известно Gazeta.SPb, бездыханное тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти забрали из квартиры на Приморском шоссе.

Известно, что самочувствие девочки ухудшилось в детском саду – она жаловалась на боли. Ребенка осмотрел врач учреждения, после чего за ребенком пришел отец. По дороге домой состояние стало еще плачевнее, так что было принято решение вызывать скорую помощь. Врачи предложили госпитализировать малышку, но родители отказались.

Спустя непродолжительное время бригаде позвонили еще раз. После оказания реанимационных действия была констатирована смерть девочки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блокадница, оперировавшая себя сама, отказывалась от госпитализации.