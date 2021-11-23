Правительство Ленобласти: блокадница, оперировавшая себя сама, отказывалась от госпитализации

Власти призывают общественность не искать виноватых.

В правительстве Ленинградской области прокомментировала случай с пенсионеркой, которая собиралась самостоятельно сделать себе операцию. В администрации отметили, что изначально блокадница лежала в Выборгской больнице, где ей оказывалась помощь до тех пор, пока она не заболела коронавирусом. Женщине якобы предложили перевод в Тосненскую больницу, но родственники, уверяют власти, отказались.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен полагает, что нет смысла искать, на ком лежит вина за случившее. Она просит не обвинять ни семью блокадницы, ни врачей.

Напоминаем, что о бабушке, которая пыталась прооперировать себя, стало известно 21 ноября. О случившемся рассказала фельдшер выборгской скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блокаднице, сделавшей себе разрез, окажут паллиативную помощь в медучреждении.