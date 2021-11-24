Затворы дамбы Петербурга открыли после угрозы наводнения

В Петербурге на дамбе КЗС вновь открыли затворы, которые временно закрывали из-за повышения уровня воды в устье Невы до угрозы наводнения.

Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений. Дамбу открыли в половину двенадцатого утра. По Кронштадтскому корабельному фарватеру возобновили движение судов. Отмечается, что оборудование работает исправно.

Затворы закрыли в шесть утра из-за неблагоприятной погоды. На Финском заливе бушевала метель: ветер достигал 12-22 метров в секунду.

Утром уровень воды у Горного института достиг 113 сантиметров выше ординара. К 13 часам вода опустилась до отметки в 111 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения.