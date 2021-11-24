В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Этим утром на Финском заливе бушует метель.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 24 ноября, закрыли дамбу из-за повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения. На Финском заливе бушует сильный ветер – до 17-22 м/с. Об этом сообщает пресс-службе КЗС.

Известно, что уровень воды час назад составлял 105 сантиметров. Он растет с большой скоростью – за час до 10 сантиметров. Отмечается, что решение о закрытии дамбы приняли еще в 5:30, когда затворы водопропускных сооружений и судопропускных сооружений начали движение на закрытие. В 6:10 всё сооружения КЗС были закрыты. Судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что циклон принесет снег и дожди в Петербург.