В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Дамбу временно закрыли. Фото: скриншот Instagram

Этим утром на Финском заливе бушует метель.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 24 ноября, закрыли дамбу из-за повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения. На Финском заливе бушует сильный ветер – до 17-22 м/с. Об этом сообщает пресс-службе КЗС.

Известно, что уровень воды час назад составлял 105 сантиметров. Он растет с большой скоростью – за час до 10 сантиметров. Отмечается, что решение о закрытии дамбы приняли еще в 5:30, когда затворы водопропускных сооружений и судопропускных сооружений начали движение на закрытие. В 6:10 всё сооружения КЗС были закрыты. Судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что циклон принесет снег и дожди в Петербург.

дамба наводнение новости СПб


 

Новости партнеров
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Утренние пробки в Петербурге достигли 6 баллов
В Волховском районе спасатели потушили пожар на 100 «квадратах»
Антиваксер из Петербурга может стать фигурантом уголовного дела
Спасатели потушили вспыхнувший в Гатчинском районе дом
Циклон принесет снег и дожди в Петербург
В Японии школьник убил своего ровесника ножом во время ссоры
В Госдепе США пообещали продолжить реализовывать санкции против «Северного ...