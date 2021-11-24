Циклон принесет снег и дожди в Петербург

Циклон принесет снег и дожди в Петербург
В городе пройдет снег. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В среду, 24 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическую ситуацию в городе сформирует циклонический вихрь, центр которого в середине дня окажется над юго-востоком Карелии.

«Он станет причиной облачной погоды, пройдёт снег, местами мокрый снег, днем переходящие в дожди», — отметил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду, на побережье Финского залива до 17-22 метров в секунду. Есть угроза формирования нагонного наводнения. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы, после полудня давление начнёт расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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