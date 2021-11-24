Кремлю понравилась идея с экскурсиями по «красной зоне» для антиваксеров

Кремлю понравилась идея с экскурсиями по «красной зоне» для антиваксеров
Пескову понравилась инициатива. Фото: kremlin.ru

Песков отметил, что важно не прекращать борьбу с антипрививочниками в «охоту на ведьм».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение экскурсий по «красной зоне» для антиваксеров. Ему она показалась интересной. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 24 ноября.

Представитель Кремля отметил, что слышал о письме врачей к антипрививочникам и оценивает его «очень положительно». Он полагает, что людей, которые не верят в вакцинацию, не так уж много, но такие люди есть. Песков надеется, что борьба с антиваксерами не превратятся однажды в «охоту на ведьм».

«Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход»,

— отметил пресс-секретарь президента.

Напоминаем, что врачи 11 российских больниц заявили, что готовы провести экскурсии для антипрививочникам и показать им тяжелых больных, зараженных коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи 11 больниц написали обращение к противникам вакцинации с приглашением в «красные зоны».

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