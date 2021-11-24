Врачи 11 больниц написали обращение к противникам вакцинации с приглашением в «красные зоны»

Врачи 11 больниц написали обращение к противникам вакцинации с приглашением в &#171;красные зоны&#187;
Врачи 11 больниц написали обращение к противникам вакцинации с приглашением в "красные зоны". Фото: pexels.com

Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо, в котором обратились к противникам вакцинации. Медики призвали прекратить распространять ложную информацию о прививках, а также пригласили антиваксеров в «красные зоны».

Медики больниц обратились к антипрививочникам с просьбой прекратить распространять «преступную информацию» о прививках. По мнению специалистов, после посещения госпиталей противники вакцинации изменят свое мнение на счет препаратов и коронавируса. Текст письма приводит ТАСС.

Одним из авторов обращения выступил главный врач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев. По мнению специалиста, вакцинация — это единственный способ обезопасить себя от тяжелых коронавирусных осложнений. Других методов медицина пока не знает. Врач отметил, что готов устроить экскурсию по реанимации тем, кто до сих пор не уверовал в существование COVID-19.

«Если вы не верите в существование вируса и пандемию как таковую, могу провести вас по реанимациям и показать страдания людей с тотальным поражением легких, людей, подключенных к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Если этого будет недостаточно, можно посетить госпитальный морг и пообщаться с родственниками погибших пациентов», — заявил врач.

Специалисты призвали политиков и общественных деятелей, которые выступают против вакцинации, задуматься о цене своих слов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для формирования коллективного иммунитета нужно увеличить объем вакцинации в день в несколько раз.

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