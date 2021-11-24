Проект апарт-отеля на Синопской набережной купил сын совладельца «Евростроя»

Проект апарт-отеля на Синопской набережной купил сын совладельца &#171;Евростроя&#187;
Проект предполагает строительство четырехзвездочного апарт-отеля на 396 юнитов. Фото: pixabay

Проект Plaza Lotus Group по строительству апарт-отеля в центре Петербурга выкупил Александр Кравцов, сын совладельца ГК «Еврострой» Валерия Кравцова.

Эксперты предварительно оценили сумму сделки в 400-450 миллионов рублей. Суммарные инвестиции составили примерно два миллиарда рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Проект предполагает строительство четырехзвездочного апарт-отеля на 396 юнитов. Объект возведут на участке возле бизнес-центра Sinop на Синопской набережной. Строительство должны завершить к 2024 году.

Ранее проект принадлежал компании Plaza Lotus Group, но до строительства дело не дошло. Позже проект за долги перешел Абсолют-банку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в бывшем здании НИИ «Тест» на Лиговском откроют апарт-отель.

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