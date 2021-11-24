Для строительства моста через Неву снесут несколько зданий

На проспекте Обуховской Обороны планируют снести несколько зданий, чтобы освободить территорию для строительства моста через Неву.

Для этого в городской закон о зонах охраны внесут изменения. Предложение выделить в охранной зоне территорию, на которой расположены эти дома, одобрили члены совета, сообщает «Деловой Петербург».

Постройки необходимо снести для строительства съездов с будущего Большого Смоленского моста. Под снос попадают восемь зданий. Участники заседания отметили, что лишь часть из них можно считать дореволюционными, поскольку внешний облик остальных был изменен в советские годы. Одно из зданий находится в аварийном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поддержали строительство нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. По мнению губернатора Петербурга, новый мост позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч человек, проживающих на левом и правом берегах Невы. Деньги на возведение переправы будут выделены из налоговых поступлений «Газпрома» в городской бюджет.