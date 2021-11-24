В Красногвардейском районе будет обустроена новая специальная площадка для собак

В Красногвардейском районе будет обустроена новая специальная площадка для собак
В Красногвардейском районе будет обустроена новая специальная площадка для собак. Фото: Pixabay

На углу улиц Маршала Тухачевского и Апрельской к 1 августа 2022 года будет обустроена специальная площадка для дрессировки и выгула собак.

В ходе личного приема граждан, который губернатор Петербурга Александр Беглов провел в приемной правительства Санкт‑Петербурга в Смольном, было решено установить новую площадку для дрессировки и выгула собак в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Земельный участок является территорией общего пользования, он расположен вне границ жилых кварталов. Площадка никому не будет мешать, при этом будет обеспечена благоприятная среда для выгула собак. В районе много ответственных владельцев, занимающихся дрессировкой, активными видами спорта с собаками. Такая площадка очень нужна», — отметил Беглов.

С просьбой о создании специальной площадки для четвероногих обратилась жительница Красногвардейского района, владелица трех собак. На выбранном для площадки месте два раза в год уже проводились соревнования 2Необыкновенный кросс2 — забег человека и собаки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец оспорил право выгула больших собак без намордника. Житель города указал на неверно написанный абзац в законе, благодаря этому указ был признан не действительным.

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