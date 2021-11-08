Петербуржец отстоял право на выгул больших собак без намордника

Житель Санкт-Петербурга оспорил в суде решение на выгул собак выше 40 сантиметров в холке без намордника, за которую ввели административную ответственность.

Петербуржец указал на неверно написанный абзац в законе, благодаря этому указ был признан не действительным. Об этом сообщает объединенная городская пресс-служба судов города.

В суде было замечено не соответствие петербургских правил выгула больших собак федеральным. В региональном законе «Об административных правонарушениях» отмечается, что собаки высотой более 40 сантиметров должны гулять только в наморднике, однако в федеральном законе «Об ответственном отношении с животными» такого правила нет.

В результате в суде было принято решение, что абзац про выгул больших собак в наморднике является не действительным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если отучить собаку от привычки подбирать что-либо на улице, то это может поспособствует ее защите от догхантеров.