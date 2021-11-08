Кинолог объяснил, как защитить собаку от убийц

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как отучить собаку от привычки подбирать что-либо на улице и таким образом защитить ее от догхантеров.

Специалист отметил, что если ваш питомец любит пожевать что-нибудь на улице, то это может обернуться не только заражением гельминтами и инфекциями, но и несет угрозу для жизни животного, сообщает РИА «Новости».

Поэтому кинолог советует научить питомца команде «фу». Для этого нужно незаметным образом на улице подложить животному лакомство, а потом строго сказать «фу». Если же собака пытается съесть лакомство, то следует резко потянуть на себя поводок и повторить команду.

Также можно научить питомца команде «дай», чтобы вовремя отобрать у него предмет, который он успел подобрать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Будапештском университете ученые провели исследование и выяснили, насколько быстро можно обучить одаренных собак. Об этом сообщила Газета.ru ссылаясь на статью.