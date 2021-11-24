Декана заочного факультета СПбГУГА признали виновным в получении взятки

Один из обвиняемых умер до оглашения приговора. Фото: Pixabay

Один из обвиняемых умер до оглашения приговора. Фото: Pixabay

Обвиняемый получил условный срок.

В Санкт-Петербурге признали виновным декана заочного факультета Санкт-Петербургского университета гражданской авиации (СПбГУГА) в получении взяток. Ему назначили условный срок. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что обвиняемый вступил в сговор с преподавателем цикловой комиссии университета, чтобы получать прибыль в виде взяток от абитуриентов, желающих поступить без сдачи экзаменов.

Установлено, что в 2017 году декан получил 60 тысяч рублей от уроженца Чечни. Деньги помогли юноше «сдать» математику, физику и русский язык. Он поступил на заочный факультет по профилю «Организация воздушного движения».

Декан признал свою вину и теперь вынужден прекратить преподавательскую деятельность как минимум на год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти перед судом предстанут два посредника в передачи взятки.