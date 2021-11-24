Угрожавшего детям пистолетом в Петербурге отправили в колонию

Угрожавшего детям пистолетом в Петербурге отправили в колонию
Приговор вынес Красносельский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд лишил свободы хулигана Романа Куклинова, направившего пневматический пистолет на трех детей.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что инцидент произошел 16 апреля этого года на тротуаре на проспекте Ветеранов. Выпивший подсудимый достал пневматический пистолет и направил его в сторону троих детей 2009 года рождения. Ребята перепугались и посчитали, что мужчина хочет их убить. Они не знали, что оружие пневматическое и не пригодно для стрельбы.

Куклинов вину признал и рассказал, что в тот день напился в кафе вместе со своим другом. Они пошли в магазин и заметили трех школьников, которые ехали на велосипедах. Из хулиганских побуждений он направил на детей пневматический пистолет и три раза нажал на спусковой крючок. Кроме того, Куклинов нецензурно обругал подростков.

Красносельский районный суд лишил Куклинова свободы на 2 года 4 месяца. По совокупности с приговором мирового судьи, ему назначено 2,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе мужчина из охотничьего ружья прострелил своему гостю стопу.

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