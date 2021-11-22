В Кировском районе мужчина из охотничьего ружья прострелил своему гостю стопу

В Кировском районе мужчина из охотничьего ружья прострелил своему гостю стопу
Мужчина стрелял из охотничьего ружья в садоводстве. Фото: pixabay
В Ленинградской области в Кировском районе мужчине прострелил ногу его знакомый.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 ноября, вечером, в полицию обратился мужчина. Он заявил, что в садоводстве «Сирена» ему выстрелили в ногу.
Все произошло у дома №139 по Морской улице. Оказалось, что 49-летний неработающий мужчина из-за личной неприязни решил из охотничьего ружья прострелить своему 43-летнему гостю ногу.
Отмечается, что оружие оказалось не зарегистрированным.
Стрелка задержали. А вот пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали огнестрельное ранение левой стопы.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе сосед вышел с ружьем и начал стрелять в подъезде.
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