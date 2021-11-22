В Кировском районе мужчина из охотничьего ружья прострелил своему гостю стопу

Мужчина стрелял из охотничьего ружья в садоводстве. Фото: pixabay

Мужчина стрелял из охотничьего ружья в садоводстве. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Кировском районе мужчине прострелил ногу его знакомый.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 ноября, вечером, в полицию обратился мужчина. Он заявил, что в садоводстве «Сирена» ему выстрелили в ногу.

Все произошло у дома №139 по Морской улице. Оказалось, что 49-летний неработающий мужчина из-за личной неприязни решил из охотничьего ружья прострелить своему 43-летнему гостю ногу.

Отмечается, что оружие оказалось не зарегистрированным.

Стрелка задержали. А вот пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали огнестрельное ранение левой стопы.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.