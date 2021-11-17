В Курортном районе сосед вышел с ружьем и начал стрелять в подъезде

В Курортном районе сосед вышел с ружьем и начал стрелять в подъезде
Мужчина стрелял в парадной дома. Фото: pixabay
В Курортном районе Петербурга мужчина, желая отомстить за оскорбления пасынка, направил на соседа ружье.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября, вечером, по номеру «112» обратился мужчина. Он заявил, что в Сестрорецке, в одной из парадных, его сосед угрожал 13-летнему сыну.
Оказалось, что между жителями одного дома завязался конфликт. 48-летний охранник санатория и его 51-летний сосед поругались из-за того, что последний угрожал подростку — пасынку охранника.
Когда неравнодушный отец пришел выяснить отношения к соседу, тот вышел к нему с заряженным ружьем. Мужчина направил его на отчима мальчика, но поседений успел отвести его от себя. Далее между гражданами произошла борьба, в результате которой обидчик ребенка сам себе прострелил ладонь. Пострадавшего пришлось госпитализировать.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу из-за парковочного места неизвестный на «БМВ» выстрелил в глаз.
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