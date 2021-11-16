Петербуржцу из-за парковочного места неизвестный на «БМВ» выстрелил в глаз

Петербуржцу из-за парковочного места неизвестный на &#171;БМВ&#187; выстрелил в глаз
На улице Ивана Фомина горожанине не поделили парковочное место. Фото: "Яндекс панорамы"

В Выборгском районе Петербурга началась проверка после конфликта из-за парковочного места.

Об этом сообщает ГУ МВД 16 ноября.

Накануне вечером, к оперативникам обратился 28-летний индивидуальный предприниматель. Он заявил,что во дворе дома 7 корпуса 1 по улице Ивана Фомина в поселке Бугры ему в глаз выстрелил из пневматики неизвестный.

Когда на место случившегося прибыли полицейские, то было установлено, что между мужчинами внезапно разразился конфликт. Виной всему парковочное место. Затем некий мужчина из аэрозольного пистолета несколько раз выстрелил в бизнесмена после чего скрылся на автомобиле марки «БМВ».

Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина выстрелил в лицо знакомому после конфликта на Крыленко.

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