Мужчина выстрелил в лицо знакомому после конфликта на Крыленко

Мужчина выстрелил в лицо знакомому после конфликта на Крыленко
Конфликт со стрельбой произошел на Крыленко. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Петербурге разыскивают мужчину, который в ходе конфликта воспользовался оружием.

Инцидент произошел в субботу, 13 ноября, после полуночи. Около трех часов ночи в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что у дома №21 по улице Крыленко его знакомому после конфликта выстрелили из травматического пистолета в лицо.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие полицейские выяснили, что договориться не смогли двоим мужчин. Конфликт знакомых перерос в драку, после чего один из них достал травматический пистолет и выстрелил ему в лицо оппоненту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красном Селе трое мужчин стреляли по банкам. В полицию обратился местный житель, который услышал звуки выстрелов. В отделение доставили троих горожан в возрасте от 25 до 50 лет.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб стрельба


 

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