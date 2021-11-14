Мужчина выстрелил в лицо знакомому после конфликта на Крыленко

В Петербурге разыскивают мужчину, который в ходе конфликта воспользовался оружием.

Инцидент произошел в субботу, 13 ноября, после полуночи. Около трех часов ночи в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что у дома №21 по улице Крыленко его знакомому после конфликта выстрелили из травматического пистолета в лицо.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие полицейские выяснили, что договориться не смогли двоим мужчин. Конфликт знакомых перерос в драку, после чего один из них достал травматический пистолет и выстрелил ему в лицо оппоненту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красном Селе трое мужчин стреляли по банкам. В полицию обратился местный житель, который услышал звуки выстрелов. В отделение доставили троих горожан в возрасте от 25 до 50 лет.