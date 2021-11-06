В Красном Селе трое мужчин устроили стрельбу

В Красном Селе задержаны трое мужчин, которые стреляли по банкам.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 5 ноября около 18 часов в полицию обратился 39-летний мужчина и рассказал о том, что неизвестный стреляет на улице. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. У дома 6 по проспекту Красных Командиров «по горячим следам» задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 50 лет.

По предварительной информации, подозреваемые, находясь у ручья, впадающего в озеро «Безымянное» в Красном Селе выстрелили несколько раз по банкам. Задержанные были доставлены в отдел полиции, где у них был изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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