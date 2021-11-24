Реконструкцию теплосетей в Сосновой Поляне завершат на три месяца раньше

В Красносельском районе продолжаются работы по реконструкции 6,5 километра внутриквартальных сетей.
В городском правительстве сообщили, что реконструкцию теплосетей в Сосновой Поляне ведет ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». Эффективная организация работ позволила сократить сроки на три месяца.
Надежным теплоснабжением обеспечат 34 многоквартирных дома на улицах Пограничникам Гарькавого, Тамбасова и проспекте Ветеранов, в которых проживают 20 тысяч человек. Также в зону реконструкции попали детский сад и медучреждение.
С марта по ноябрь специалисты смонтировали 3,25 километра новых сетей. Работы на территории школ и детских садов завершили до начала учебного года.
К концу года будет выполнено 70% работ. Полностью их завершат в апреле.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЭК запитает жилые дома Невского района от гибких теплосетей.