Реконструкцию теплосетей в Сосновой Поляне завершат на три месяца раньше

Реконструкцию теплосетей в Сосновой Поляне завершат на три месяца раньше
К концу года будет выполнено 70% работ. Полностью их завершат в апреле. Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

В Красносельском районе продолжаются работы по реконструкции 6,5 километра внутриквартальных сетей.

В городском правительстве сообщили, что реконструкцию теплосетей в Сосновой Поляне ведет ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». Эффективная организация работ позволила сократить сроки на три месяца.

Надежным теплоснабжением обеспечат 34 многоквартирных дома на улицах Пограничникам Гарькавого, Тамбасова и проспекте Ветеранов, в которых проживают 20 тысяч человек. Также в зону реконструкции попали детский сад и медучреждение.

С марта по ноябрь специалисты смонтировали 3,25 километра новых сетей. Работы на территории школ и детских садов завершили до начала учебного года.

К концу года будет выполнено 70% работ. Полностью их завершат в апреле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЭК запитает жилые дома Невского района от гибких теплосетей.

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Реконструкцию теплосетей в Сосновой Поляне завершат на три месяца раньше
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